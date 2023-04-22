Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti hayranı çıktı! Başrol Doğukan Güngör'e övgü yağdırdı: Bayılarak izliyorum

Dün akşam Antalya'da sahneye çıkan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen Kızılcık şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Göngör'ü görünce sessiz kalamadı. Dizinin hayranı olduğunu söyleyen Pekkan, "Bayılarak izliyorum. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor. Çok tebrik ediyorum, devam edin inşallah" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Antalya'da sahne aldı. RTÜK'ün cezası sonrası yayınlanmayan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ise Pekkan'ı dinlemeye gitti.

"KIZILCIK ŞERBETİ'NİN OLDUĞU GÜNE RANDEVU ALINMIYOR"

Kendisini dinlemeye gelenler arasından Göngör'ü gören Ajda Pekkan ise diziyi çok sevdiğini söyleyerek "Bayılarak izliyorum. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor. Çok tebrik ediyorum, devam edin inşallah" ifadelerini kullandı. O esnada yerinden kalkarak Pekkan'ı karşından eğilen Doğukan Güngör ise yaşadığı mutluluğu paylaştı.

"İNSAN OLDUĞU YERE BOŞUNA GELMİYOR"

Dizi ekibiyle yakaladıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu, "İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor" diyerek bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti. Ajda Pekkan ise "İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az" ifadelerini kullandı.