Ajda Pekkan Adana'da konser verdi

Süperstar Ajda Pekkan, tüm hızıyla Türkiye turnesine devam ediyor.

KerkiSolfej organizasyonun Kral Pop Medya Sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, kendisine sürpriz yaparak dinlemeye gelen Erol Evgin ile birlikte düet yaptı.

Erol Evgin'i sahneye davet eden Ajda Pekkan, birlikte "Sen Benim Şarkılarımsın" şarkısını söyleyerek Adanalı müzikseverlere unutamayacakları bir an yaşattılar.

Muhteşem sahne performansının yanı sıra enerjisiyle ve yorumuyla da müzikseverleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Süperstar, deyim yerindeyse Adana'yı çalkaladı.

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak harika bir konsere imza atan Ajda Pekkan, konserini alkışlar eşliğinde noktalarken konser alanını dolduran sevenleri "Süperstar bir daha gel doyamadık sana tezahüratları" yaptı.

EROL EVGİN MÜJDAT GEZEN'İN PROGRAMINA KATILMIŞ, ADANA'DA AJDA PEKKAN'A DOMATES ATILDIĞI KONUSUNA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Müjdat Gezen, öğrencilerine; "Erol'un jenerasyonundan olup da aynı popülariteyi gösteren sanatçı var mı aklınıza gelen?" diye sorup, cevap alamayınca Erol Evgin;

"Benim yaşta, ben ve Ajda kaldık" deyince, Müjdat Gezen, esprileri üst üste sıraladı: "Ajda, senden 20 yaş küçüktür Erol, ben hatırlıyorum sana hep 'Erol Ağabey' derdi.

Hala geç kız nasıl oluyor yaa?" Gezen'in; "Bir şehir efsanesi vardır Ajda, Adana'da ilk sahneye çıktığında domates attılar diye", sözleri üzerine Erol Evgin;

"Biliyor musun ben oradaydım. Hiç öyle bir şey olmadı. Adana'da ve Mersin'de arka arkaya iki konser verdi. Caz şarkılar söyledi. Çok da güzel konserler oldu" sözlerine Müjdat Gezen; "Bunlar hep yıpratmak için çıkarılıyor" dedi.