Ajda Pekkan, 10 yıl önce Azerbaycan'da aldığı ödül töreninde Ganire Paşayeva ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir yazı yazdı.

Ajda Pekkan 10 yıl önce Azerbaycan'da ödül aldığı Ganire Paşayeva ile duygusal bir anı paylaştı

Ajda Pekkan 10 yıl önce Azerbaycan'da elinden ödül aldığı Ganire Paşayeva ile o günlerden bir resim paylaşarak duygusal bir yazı yazdı.