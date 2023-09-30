Ajda Pekkan 10 yıl önce Azerbaycan'da ödül aldığı Ganire Paşayeva ile duygusal bir anı paylaştı
Ajda Pekkan, 10 yıl önce Azerbaycan'da aldığı ödül töreninde Ganire Paşayeva ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir yazı yazdı.
Ajda Pekkan 10 yıl önce Azerbaycan'da elinden ödül aldığı Ganire Paşayeva ile o günlerden bir resim paylaşarak duygusal bir yazı yazdı.
Ajda Pekkan (@ajdapekkan)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Ajda Pekkan (@ajdapekkan)'in paylaştığı bir gönderi
Kaynak: Magazinkolik / Magazin