Aile krizi silahlı tehdide dönüştü! Özcan Deniz evinde dehşeti yaşadı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasında uzun süredir devam eden gerginlik, sonunda ölüm tehdidi ve jandarma müdahalesiyle sonuçlandı. İş ortaklığından servet tartışmalarına, aile içi restleşmelerden medyaya yansıyan sert açıklamalara kadar birçok boyutu bulunan kriz, Zekeriyaköy'deki ev baskınıyla kamuoyunda bir kez daha gündeme geldi.

22 YIL SÜREN ORTAKLIK DAVALIK OLDU

Kardeşler arasındaki gerilim, 22 yıl boyunca devam eden iş ortaklığının sona ermesiyle başladı. Özcan Deniz, Sarıyer'deki gayrimenkullerin usulsüz devredildiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali davası açtı. Ercan Deniz ise karşı iddialarda bulunarak kardeşini 150 milyon liralık serveti zimmetine geçirmekle suçladı. Bu suçlamalar kamuoyunda geniş yankı buldu.

MAL VARLIĞINA HACİZ KONULDU

Taraflar arasındaki gerilim, mali sorunlarla daha da büyüdü. Ercan Deniz'in yıllar önce çektiği kredilere Özcan Deniz'in kefil olduğu, ancak borçların ödenmemesi üzerine sanatçının tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konulduğu ortaya çıktı.

ANNE-OĞUL RESTLEŞMESİ

Kriz, anne Kadriye Deniz'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Kadriye Deniz, oğluna tepki göstererek, "Bundan böyle ne bayrama, ne selama... Kan bağı menfaat bağına yenik düştüğünde evlat değil, el kalır" ifadelerini kullandı. Özcan Deniz ise annesine karşılık vererek şu sözleri sarf etti, "Beni sadece imkân olarak gördünüz. Evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek konmuş bir köle olarak gördünüz."

"BENİ VURDURAN O" İDDİASI

Sanatçı ayrıca, 2008 yılında uğradığı silahlı saldırının arkasında da kardeşi Ercan Deniz'in olduğunu öne sürdü. O gece bacağından vurulduğunu hatırlatan Deniz, "Benim vurulmama bile sebep Ercan'dır. Şimdi bile fellik fellik tetikçi arıyorsun. Beni öldürmeye çalışıp da başaramamış katillerimi affetmemi beklemesin kimse." sözleriyle dikkat çekti.

EVİ SİLAHLA BASTI

Tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde şok bir olay daha yaşandı. 'Bi Bakalım' programının iddiasın göre Ercan Deniz, silahla Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki evine gitti. Burada, "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizi öldürürüm" diyerek tehditler savurdu. İhbar üzerine olaya jandarma müdahale etti.

MASAYA OTURULDU: PROTOKOL SÜRECİ BAŞLADI

Bu olayın ardından taraflar, avukatları aracılığıyla masaya oturdu. Ercan Deniz'in, "Benden alınanları geri istiyorum" söylemi doğrultusunda müzakereler başladı. Edinilen bilgilere göre, üç villa ve bazı mülkler Ercan Deniz'e devredildi. Borçların paylaşımı konusunda da uzlaşmaya varıldı.