Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı
Haber Videosu

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında tapu devriyle başlayan aile içi kavga, ölüm tehdidi ve hakaret iddialarıyla mahkemeye taşındı. Krizin gölgesi sahneye kadar uzandı. Gökay Kalaycıoğlu'nun fark ettiği detay çok konuşuldu: Deniz, "Babam bile sattı beni" sözünü "Kardeş bile sattı beni" diye söyleyerek kırgınlığını sevenleriyle paylaştı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'le yaşadığı derin aile içi krizle yeniden gündemde. 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abisiyle arasında, bir taşınmazın devri nedeniyle başlayan gerginlik mahkemeye taşındı. Tapu iptali davası açan Deniz, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sanatçı, abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve eşi Samar Deniz'e küfür ettiğini iddia etti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında iki ay süreyle hakaret, küfür ve yaklaşma yasağı getirdi. Yaşanan gerilim, Özcan Deniz'in sahnesine de taşındı.

ŞARKISINI REVİZE ETTİ

Aile içi krizle gündeme gelen Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile yaşadığı hukuki süreç, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin gölgesinde, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in hazırlayıp sunduğu Magazin Bahane programında konu masaya yatırıldı.

ÇALKANTILI SÜREÇ YALNIZCA MAHKEME SALONLARIYLA KALMADI, SAHNEYE DE YANSIDI

Geçtiğimiz hafta Cahide sahnesinde Özcan Deniz'in sahne performansını izleyen Gökay Kalaycıoğlu, sanatçının repertuvarındaki dikkat çekici bir değişikliği gündeme taşıdı. Özcan Deniz'in, 2000'li yıllarda çıkardığı ve büyük beğeni toplayan "Aslan Gibi" şarkısında söz değişikliğine gittiği ifade edildi. Orijinal sözlerinde "Bilsen kimler vurdu beni / Babam bile sattı beni" dizeleri yer alan şarkının, yeni versiyonunda bu satırların "Kardeş bile sattı beni" şeklinde söylendiği ortaya çıktı. Bu değişiklik, sanatçının son dönemde abisiyle yaşadığı hukuki ve kişisel çatışmalarla doğrudan bağlantılı olarak yorumlandı.

"KARDEŞİ TARAFINDAN SATILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Programda bu detayı değerlendiren Kalaycıoğlu, "Adam şarkıda söylüyor zaten… Haber burada. 'Kardeş bile sattı beni' diyor. Asıl söz 'Babam bile sattı beni' idi. Şarkıyı bile revize etmiş. Bu, yaşadığı kırılmanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Kardeşi tarafından satıldığını düşünen bir adam var karşımızda. Her ailenin bir semer vurulanı oluyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.