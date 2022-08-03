Ahu Yağtu, nafakayı eksik yatırdığı gerekçesiyle eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya verdi

2012 yılında nikah masasına oturan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çifti, evliliklerinin 20. ayında boşandı. Oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemesine karar verilen Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda mahkemeye başvurarak ücretin düşürülmesini talep etti. Yılmaz'ın bu hamlesi eski eşlerin arasını açtı.

NAFAKANIN MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ

8 yıl oğlu için her ay 10 din dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, kur artışından dolayı geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın düşürülmesini istedi. Kararı kısmen kabul eden mahkeme, Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın kısmen azaltılmasını kabul ederek 70 bin TL ödemesine karar verdi.

İCRAYA VERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, eski eşinin bu hamlesinden rahatsız olan oyuncu Ahu Yağtu, avukatı aracılığıyla İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Oyuncu, Yılmaz'ın nafaka düşürülme kararı kesinleşmeden 70 bin lira yatırmasından rahatsız olarak eski eşini icraya verdi.

CEM YILMAZ İTİRAZ ETTİ

Yağtu'nun nafakanın eksik kalan kısmının ödenme isteğine Yılmaz'dan hamle gecikmedi. İcraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirten Cem Yılmaz, icranın kaldırılmasını talep etti.