Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı


Yazar Ahmet Ümit, katıldığı "Lafla Karışık" programında usta oyuncu Kadir İnanır'la arasında geçen unutulmaz bir anısını anlattı. Ümit, İnanır'ın "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" romanını okuduktan sonra gece yarısı kendisini arayarak gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi.

Edebiyat dünyasının sevilen ismi Ahmet Ümit, konuk olduğu "Lafla Karışık" programında yıllar önce yaşadığı özel bir anısını paylaştı. Ümit, yakın dostu Kadir İnanır'ın bir gece yarısı kendisini arayarak " Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" adlı romanını okurken duygulandığını anlattı.



Ümit'in ifadesine göre, İnanır kitabı bitirdikten sonra telefonda sesi titreyerek konuştu. Ünlü oyuncunun özellikle Komiser Nevzat ve Evgenia karakterlerinin hikâyesinden derinden etkilendiğini söyleyen Ümit, o anlarda duygusal bir bağ kurduklarını belirtti.

"KADİR ABİ ÇOCUK GİBİ SAF BİR KALBE SAHİP"

Ümit, yaşanan o geceyi şu şekilde anlattı: "Gece 23.30'da telefonum çaldı, açtım, Kadir Abi. 'Alo Ahmet?' dedi. 'Buyur abi' dedim. Burnunu çekiyor, biraz rahatsız gibiydi. 'Ne oldu abi, rahatsız mısın?' diye sordum. 'Ağlıyorum' dedi. 'Oğlum, Nevzat'la Evgenia'nın aşkını ne yazmışsın, çok dokundu bana,' diye ekledi. 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni okumuş, ağlıyordu."

Yazar, o anı anlatırken dostunun içtenliğine vurgu yaparak, "Kadir Abi dışarıdan sert görünür ama aslında çok duygusal bir insandır. Gerçekten çocuk gibi saf bir kalbi vardır," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
