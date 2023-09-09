Ahmet Tatlıses, Anneden Dua Talebinde Bulundu

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses kutsal topraklarda olan annesi Adalet Sara'dan dua talebinde bulundu.

Yeni kurduğu By Ahmet Tatlıses çiğ köfte fabrikası ile gündeme gelen Ahmet Tatlıses annesine " Herkes dua bekler annem" dedi. Oğlu Ahmet Tatlıses'in dua talebinde Adalet Sara ise " Duamdasınız" yanıtını verdi. Sara'nın umre paylaşımlarını Perihan Savaş, Bora Talha Öğe, Avni Yıldırım gibi bir çok ünlü isim yorum yaptı.

BABASI İLE DAVALIK OLMUŞ TİCARİ RAKİP OLMUŞLARDI

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses ile davalık olmuş yeni kurduğu By Ahmet Tatlıses çiğ köfte fabrikası ile ticari rakibi olmuştu.