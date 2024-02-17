Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Ahmet Kaya'nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya için Pendik'te bulunan Zeliha Hatun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, sevenleri, arkadaşlarının yanı sıra, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve sanatçı İsmail Hazar'ın katıldığı bildirildi. Kaya, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.
Ahmet Kaya'nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaya için Pendik'te bulunan Zeliha Hatun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, sevenleri, arkadaşlarının yanı sıra, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve sanatçı İsmail Hazar'ın katıldığı bildirildi.
Kaya, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.