Afyonkarahisar'da Yaşayan Miras Festivali Coşkusu

Afyonkarahisar'ın tarihi Ayazini Frig Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Yaşayan Miras Festivali çerçevesinde Ekin Uzunlar'ın konserine ev sahipliği yaptı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, güçlü sahne performansı ve dillere pelesenk olmuş eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Tarihi atmosferde müzikle buluşan dinleyiciler, festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Konsere Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı. Vali Yiğitbaşı, festivalin kültürel mirası tanıtmak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak adına önemli bir rol üstlendiğini belirterek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR