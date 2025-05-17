Afyonkarahisar'da Yaşayan Miras Festivali Coşkusu

Afyonkarahisar'da Yaşayan Miras Festivali Coşkusu
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Afyonkarahisar'ın tarihi Ayazini Frig Vadisi, Yaşayan Miras Festivali kapsamında Ekin Uzunlar'ın konserine ev sahipliği yaptı. Dinleyiciler tarihi atmosferde unutulmaz bir gece yaşadı. Vali Yiğitbaşı, festivalin kültürel mirası tanıtma ve bölgenin turizm potansiyelini artırmadaki önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'ın tarihi Ayazini Frig Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Yaşayan Miras Festivali çerçevesinde Ekin Uzunlar'ın konserine ev sahipliği yaptı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, güçlü sahne performansı ve dillere pelesenk olmuş eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Tarihi atmosferde müzikle buluşan dinleyiciler, festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Konsere Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı. Vali Yiğitbaşı, festivalin kültürel mirası tanıtmak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak adına önemli bir rol üstlendiğini belirterek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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