Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, makyaj odasında hazırlanırken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen oyuncuyu görenler, onu çıplak sandı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, beyaz gömleğinin içine ten rengi iç çamaşırı giyince ortalık karıştı.

Gq Türkiye Men of the Year 2025 Ödülleri'nde 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü alan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi.

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabında makyaj odasından pozunu paylaştı.

Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen ünlü ismi görenler çıplak sandı. Güzel oyuncunun o hallerine "Çıplak sandım" gibi yorumlar geldi.

Saraçoğlu, "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" demişti.

Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı

Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı

Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
img

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
img

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGergerli:

Amacı o zaten yoksa niye böyle bir şey yapsın

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Giyinik miki

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

OFFFF..... DİNCİ TAYFAYI QDURTMAYA TAM GAZ DEVAM.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan caner:

Tay gibi maşallah

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

surat ifadesine bakın, sanki zoraki gibi, muhtemelen zorlanıyorlar böyle şeylere...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Bi tane dizi de oyna hemen oranı buranı aç nasıl bir yaratıksınız

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu ne kadar olay oldu. Işiniz gücünüz goy goy. Birakinbya haner değeri sıfır. Dunyabbatmaya başlamış biz nelerle uğraşıyoruz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

sevişmeye hazir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 10 Ocak Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Ocak Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 10 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! China Suarez hamile mi? Valorant çöktü mü 10 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Real Madrid Mallorca maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Mallorca geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.