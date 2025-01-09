Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, beyaz gömleğinin içine ten rengi iç çamaşırı giyince ortalık karıştı.

Gq Türkiye Men of the Year 2025 Ödülleri'nde 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü alan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi.

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabında makyaj odasından pozunu paylaştı.

Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen ünlü ismi görenler çıplak sandı. Güzel oyuncunun o hallerine "Çıplak sandım" gibi yorumlar geldi.

Saraçoğlu, "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" demişti.