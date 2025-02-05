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Afra Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya sürpriz ziyaret

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Demet Akalın'ın kızı Hira'nın 11'inci yaş gününde Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'ndan büyük bir sürpriz geldi. Saraçoğlu, Hira'nın doğum günü partisine katıldı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, 11 yaşına girdi. Yalı Çapkını dizisinin sevilen ismi Afra Saraçoğlu ise Hira'nın doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı.

Demet Akalın ile Okan Kurt'un, 2014'te dünyaya gelen kızları Hira, 11 yaşına bastı. Şarkıcı, 11 yaşına basan kızının doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı" diye kutladı.

PARTİDEN KARELER GELDİ

Akalın, Hira'nın doğum günü partisinden kareleri "Güzel dostlarla güzel sürprizli 11. yaş doğum günü partisi" notuyla paylaşırken, Afra Saraçoğlu'nun büyük sürprizini es geçmedi.

Afra Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya sürpriz ziyaret

"GÜZEL AFRA'NIN SÜRPRİZİ"

Akalın, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun kızı Hira'ya sürpriz yaparak doğum gününe gelişini "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadeleriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya sürpriz ziyaret

Afra Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya sürpriz ziyaret

Afra Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya sürpriz ziyaret
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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