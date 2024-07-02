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Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü

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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, küçükken kendisini terk eden babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti. Babasını görmek için yurt dışına giden oyuncu, bir araya gelerek poz vermeyi ihmal etmedi.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, uzun yıllardır görüşmediği babası Uğur Saraçoğlu ile bir araya geldi.

BABASINI AFFETTİ

Daha önce babasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" diyen güzel oyuncu, yıllar sonra babasını affetti. Güzel oyuncu son olarak 13 yaşındayken gördüğü babasını ziyaret etti. Amerika'ya giden oyuncu Instagram hesabından babasıyla bir karesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü

Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü

Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Afra Saraçoğlu Magazin Yaşam Haberler

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