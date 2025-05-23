'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
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Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmin hazırlıkları sürerken, Kemal Sunal'ı canlandıracak isim de belli oldu. Güldür Güldür Show'un Ozan'ı Berkay Tulumbacı, unutulmaz oyuncuya hayat verecek.

Yeşilçam'ın kalbinde taht kurmuş, Türk sinemasının simge isimlerinden Adile Naşit'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak film için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Duygusal derinliğiyle tanınan yönetmen Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu projenin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

MELTEM KAPTAN ADİLE NAŞİT ROLÜNDE

Berlinale Film Festivali'nde Gümüş Ayı ile ödüllendirilen başarılı oyuncu Meltem Kaptan, filmde Adile Naşit'i canlandıracak. Kaptan'ın, kahkahalarıyla nesillerin kalbine dokunan bu efsanevi oyuncuya hayat verecek olması sinema camiasında büyük heyecan yarattı. Kaptan'ın oyunculuğu ve sahne enerjisi, Adile Naşit'in sevgi dolu ve nevi şahsına münhasır kişiliğiyle birleştiğinde ortaya unutulmaz bir performans çıkması bekleniyor.

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

KEMAL SUNAL'I BERKAY TULUMBACI CANLANDIRACAK

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, filmde Adile Naşit'in hem sahne hem de hayat arkadaşı olan Kemal Sunal karakterini Berkay Tulumbacı canlandıracak. Tulumbacı, bu zorlu ama bir o kadar da anlamlı rol için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Türk halkının belleğinde yer etmiş Kemal Sunal'a hayat verecek olan genç oyuncu, hem fiziksel benzerlik hem de ruhsal derinlik açısından etkileyici bir performans sunmayı hedefliyor.

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Adile Naşit eski kuşağa hitap ediyor onların da pek sinema ile bağı kalmadı başlı başına zarar bir iş

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