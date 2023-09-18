Adamın, karısını neden kıskandığını öğrenen Müge Anlı sessiz kalamadı: Yok devenin nalı
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyan Müge Anlı, canlı yayında tepkisiz kalamayarak "Yok devenin nalı" dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran acılı anne ve baba, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kızları Bedriye Kılıç'ın 6 Temmuz'da Konya'da kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Ortadan kaybolan kadının bir haberle ilgili röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyunca sessiz kalamadı.
Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için kıskanılmasına sinirlenen Anlı "Hanımefendi orada kiraz topluyor. Yapılan haberi de izledim. Onda da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada gayet güzel haberini yapıyor. Kocası bunun üzerine 'Orada niye görücüye çıktın?' diye kıskanıyor. Artık yani 'Yok devenin nalı!' diyeceğim. Kusura bakmayın bu kaba tabire ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Nesi havalı bu kadının Allah aşkına? Ne olacak sanki? Bir de havalı olsun. Herkes mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun" dedi.
Kıskançlık olayı karşısında şaşkına dönen Anlı, Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfun Bey'e neden kıskançlık krizine girdiğini sordu. Tayfun Bey'den "Uyarmayalım mı?" cevabını alan ünlü isim, "Uyarma artık. Sen kimsin ki? Uyarıcıbaşı mısın? Nesin? Sen kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün. Ceza bile almışsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kıskanacak ne var? Ne yaptın, kadını neden kıskandın?"
Tayfur Bey de diğer kadınların kameraya çıkmazken kendi karısının kameraya çıkmasına anlam veremediğini belirtti. Tayfur Bey'in tepkilerine sinirlenen Anlı, "Seninle röportaj yapmadılar diye kıskandın demek ki" diyerek tepki gösterdi.
Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise "Gelinim biraz dangalaktı, 'Buralardan çekip gideceğim. Beni polis bile bulamayacak. Başımı dinleyeceğim' dedi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.