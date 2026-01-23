Haberler

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yontunç, sevk edildiği adliyede 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
  • Esat Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yontunç, adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

"ALNIM AK, KENDİME GÜVENİYORUM"

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Esat Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

