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İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
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80 yaşında hayatını kaybeden Acarlar Şirketler Topluluğunun kurucusu, İstanbul Beykoz'daki Acarkent ile özdeleşen iş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı. Acar, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü de katıldı.

80 yaşında hayatını kaybeden Acarlar Şirketler Topluluğunun kurucusu, İstanbul Beykoz'daki Acarkent ile özdeleşen iş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü de katıldı.

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