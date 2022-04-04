Acun Ilıcalı, Toplumun Kanaat Önderleri araştırmasında zirvede yer aldı - Haberler

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Acun Ilıcalı, Toplumun Kanaat Önderleri araştırmasında zirvede yer aldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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VeriNays Araştırma Şirketi'nin Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasının verileri açıklandı. Yaptığı yarışmalarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Türkiye genelinde yapılan araştırmada medya ve iş dünyasında zirvede yer aldı.

Marketing Türkiye için VeriNays Araştırma Şirketi'nin 8-14 Mart tarihleri arasında online data toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasına Türkiye geneli illerde ikamet eden 18-55 yaş arası olan katılımcılar katıldı.

HEM MEDYADA HEM DE İŞ DÜNYASINDA ZİRVEDE

Acun Ilıcalı, yapılan araştırmada katılımcılara göre Medya ve Televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı. Acun Ilıcalı aynı zamanda, İş Dünyası'nın Kanaat Önderleri listesinde de Ali Koç ile birlikte zirvede yer alıyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

TT:

Yeminlen habere neremle gülsem diye şaşırdım :)

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