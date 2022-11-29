Acun Ilıcalı'nın sevgilisi göğüslerini mi yaptırdı? Son hali kimsenin gözünden kaçmadı

Uzun süredir kendisinden yaşça büyük Acun Ilıcalı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, son haliyle gündem oldu. Sağlıklı beslenerek fiziğine dikkat eden Altunkaya'nın spor yaparken çekilen videosundaki görüntüsü için göğüs estetiği yaptırdığı ileri sürüldü.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Her fırsatta sevgilisiyle ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Ilıcalı, aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarını gizli kullanan Altunkaya ise estetik iddiasıyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fiziği ve tercih ettiği iddialı kıyafetlerle sık sık gündeme gelen Altunkaya, düzenli beslenerek sık sık spor yapıyor. Spor yaptığı anlarda çekilen bir videosu sosyal medyada yayılan Altunkaya'nın değişimi dikkatlerde kaçmadı. Dekolteli bir sporcu atleti giyen genç ismin göğüs estetiği yaptırdığı ileri sürüldü.