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Acun Ilıcalı'nın sakat koluyla yaptıkları herkesi hayretler içerisinde bıraktı

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Acun Ilıcalı'nın sakat koluyla yaptıkları herkesi hayretler içerisinde bıraktı

Sarıyer'de kızıyla birlikte geçirdiği kazadan sonra kolundan ameliyat edilen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sargılı koluyla futbol oynaması, hayranlarını şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Sarıyer ilçesinde şirketine gittiği sırada bir araçla çarpıştı. Aynı motorda bulunan kızı Banu Ilıcalı yara almazken, Ilıcalı kolundan yaralandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ilıcalı, normal hayatına çok hızlı bir dönüş yaptı.

FUTBOL OYNAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü yapımcının kolunun sargılı olmasına rağmen ayak tenisi oynaması dikkat çekti. Ilıcalı tenis maçından karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın sakat koluyla yaptıkları herkesi hayretler içerisinde bıraktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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