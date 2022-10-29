Acun Ilıcalı'nın sakat koluyla yaptıkları herkesi hayretler içerisinde bıraktı

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Sarıyer ilçesinde şirketine gittiği sırada bir araçla çarpıştı. Aynı motorda bulunan kızı Banu Ilıcalı yara almazken, Ilıcalı kolundan yaralandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ilıcalı, normal hayatına çok hızlı bir dönüş yaptı.

FUTBOL OYNAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü yapımcının kolunun sargılı olmasına rağmen ayak tenisi oynaması dikkat çekti. Ilıcalı tenis maçından karesini sosyal medya hesabından paylaştı.