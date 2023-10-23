Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa reklam yüzü oldu

Acun'un Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı reklam yüzü oldu. Yazları babası Acun Ilıcalı ile Survivor çekimleri için Dominik'te, annesiyle birlikteyken Türkiye'den çok Miami'de bulunan Melisa'nın ana dili İngilizce konuştuğu videolar Instagram hesaplarında "Siz de böyle konuşabilirsiniz" etiketiyle paylaşılarak İngilizce dil kurslarının sayfalarında yayınlanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğitim Koçu ve İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül, şu açıklamayı yaptı:

"Melisa Ilıcalı'nın İngilizcesi çoğu kişi tarafından eleştiriliyor olsa da, çocuğun dili nasıl içselleştirdiği çok açık. Buradan şöyle bir analiz yapabiliriz. Bir çocuğun dili bir yetişkinden daha iyi öğrenme sebebi, öncelikle, hata yapma, yanlış konuşup rezil olma gibi filtreleri kullanmıyor olması. Yetişkinler ise maalesef, hatasız konuşmak uğruna, en basit cümleleri bile kurmaya cesaret edemiyorlar. Halbuki, eleştirdikleri Melisa Ilıcalı kadar İngilizceyi cesaretle konuşsalar, dil ile ilgili sorunları kalmayacak. Medyada hala yapılan 'güzel oyuncu İngilizcesiyle büyüledi' gibi haberler, aslında Türk toplumu için dil bilmeyi, henüz normali haline getiremediğinin en basit ispatı. Dili iyi konuşmak, onu hatasız konuşmak değil, kendini cesurca ifade etmektir. Çünkü dil öğrenirken önceliğimiz, bilgi aktarımızı sağlamak ve bilgiyi algılamak, kesintisiz iletişim kurmaktır."

Dalgül özetle şunları kaydetti:

"İngiltere'de ve Amerika'da yabancı aksanla konuşan insanlar; yapılan bir araştırmada da tespit edildiği gibi daha çekici bulunuyor. Gülüyorlar ama alay edercesine değil, sevimli buldukları için. Türkiye'de yaşayan yabancılar Türkçe konuştuklarında, yaptıkları hatalar nasıl bize sevimli geliyorsa, aynen öyle... Biz yabancı dilde Türk aksanının etkisini duyduğumuz için kendimizi ya da arkadaşlarımızı eleştiriyoruz. Bir yabancının gözünden baktığımızda ise aksine hayranlık uyandıracak bir durum. Hata yapmaktan ölesiye korkuyor ve çekiniyoruz. Türkiye'deki yetişkinlere Melisa ve dil öğrenen diğer çocuklar gibi; dil öğrenmedeki özeleştirisini aşırı boyuta çıkarmayacak, hata yaptığını büyütmeden, cesaretini kaybetmeden bir çocuk özgürlüğünde dil öğrenme yolculuğu dilerim."