Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımı, bu kez çakar tartışmasını beraberinde getirdi. Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayımladığı videoda, kızı Leyla Ilıcalı'nın araç kullandığı anlar yer aldı. Ancak görüntülerde aracın ön camında bulunan çakar düzeneği, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HANGİ YETKİYLE KULLANILIYOR?

Paylaşımda Ilıcalı'nın üç kızıyla sohbet ettiği görülürken, 21 yaşındaki Leyla Ilıcalı'nın direksiyon başında olduğu araçtaki çakar, "Hangi yetkiyle kullanılıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Resmi görevli araçlara tahsis edilen çakarların, herhangi bir kamu görevi bulunmayan bir sürücü tarafından kullanılması tepkilere neden oldu.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından, son yıllarda iş insanları ve yakın çevreleri arasında sıkça tartışılan "usulsüz çakar kullanımı" konusu yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

138 BİN LİRA CEZASI VAR

Mevzuata göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yetkisiz şekilde çakar kullanan sürücülere 138 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarlanması halinde ceza 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

Söz konusu görüntülerle ilgili Acun Ilıcalı'dan veya ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.