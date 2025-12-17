Haberler

Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada paylaştığı videoda kızının kullandığı araçta görülen çakar düzeneği, "yetkisiz çakar kullanımı" tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, mevzuata göre usulsüz çakar kullanımının ağır para cezası ve trafikten men yaptırımı bulunduğu hatırlatıldı.

  • Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımında, kızı Leyla Ilıcalı'nın kullandığı araçta yetkisiz çakar düzeneği görüldü.
  • Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yetkisiz çakar kullanımına 138 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor.
  • Yetkisiz çakar kullanımı halinde, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuluyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımı, bu kez çakar tartışmasını beraberinde getirdi. Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayımladığı videoda, kızı Leyla Ilıcalı'nın araç kullandığı anlar yer aldı. Ancak görüntülerde aracın ön camında bulunan çakar düzeneği, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HANGİ YETKİYLE KULLANILIYOR?

Paylaşımda Ilıcalı'nın üç kızıyla sohbet ettiği görülürken, 21 yaşındaki Leyla Ilıcalı'nın direksiyon başında olduğu araçtaki çakar, "Hangi yetkiyle kullanılıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Resmi görevli araçlara tahsis edilen çakarların, herhangi bir kamu görevi bulunmayan bir sürücü tarafından kullanılması tepkilere neden oldu.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından, son yıllarda iş insanları ve yakın çevreleri arasında sıkça tartışılan "usulsüz çakar kullanımı" konusu yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

138 BİN LİRA CEZASI VAR

Mevzuata göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yetkisiz şekilde çakar kullanan sürücülere 138 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarlanması halinde ceza 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

Söz konusu görüntülerle ilgili Acun Ilıcalı'dan veya ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

bunlar Akp yandaşları bunlara hiçbir şey olmaz öğrenemediniz mi 23 yıldır

Haber YorumlarıDragoz:

Bu son bir kaç gündür tik tok ta falan acun giller olarak birden ortaya düştü kızlar ayrı eski karısı ayrı vardır kendince bir sebebi,şöhrete görünmeye ihtiyacı olmayan bir kişi neden böyle durup dururken bu görüntüleri yayınlar aslında kendisi bu işleri pek sevmez diye bilinir ama bu kasıtlı yapılıyor ve altında mutlaka bir sebep vardır

Haber YorumlarıUzman:

acuna operasyon an meselesi desenize siz şu işe pka kurban seçip avlıyor var bir işler kesin emin değilim öyle sallıyorum.

Haber YorumlarıAlp AY:

hangi para cezası Acun a koyarki cezalar aü ile çalışan dar gelirliyi caydırıyor özellikle trafik kanuna muhalefet edenler marka model olarak belli

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

