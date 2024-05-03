Acun Ilıcalı'nın amcası hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Ilıcalı'nın ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

"ÖRNEK ALDIĞIM, İMRENİLECEK BİR ÖMÜR"

Amcasının vefat haberini sosyal medyadan paylaşan ılıcalı, "İyilikten başka bir şey düşünmeyerek, zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilecek bir ömür… Canımız Gürbüz Amcamı kaybettik, başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ İZMİT'TE DEFNEDİLECEK

Gürbüz Ilıcalı, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın kardeşiydi. Yüksek ziraat mühendisi olan Ilıcalı'nın cenazesi bugün Cuma namazını takiben İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Ardından Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı'ndaki aile mezarlığında defnedilecek.