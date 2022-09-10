Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8, yeni yayın dönemine iddialı dizilerle giriyor. Tuzak'la başlayan serinin ikinci dizisi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı bombayı patlattı. İşte çok konuşulacak o projenin detayları...

Başarılı yarışma programlarıyla adından söz ettiren TV8, iddialı dizileriyle de yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Bunlardan biri Tuzak'tı. Akın Akınözü, Talat Bulut ve Bensu Soral'ın başrollerinde yer aldığı Tuzak dizisiyle ilgili bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Dizinin bir intikam hikayesi olacağı ortaya çıktı. Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor. Dizinin hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu çok dikkat çekiyor.

"HEYECAN YARATTI"

Özellikle de Akın Akınözü'nün hayranları sosyal medyada büyük bir heyecan fırtınası oluşturdu. Dizinin sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesindeki dizi hayranlarını da etkilediğini ve daha şimdiden geniş bir izleyici kitlesinin hazırda beklediğini söyleyebiliriz.

Tuzak dizisi dışında tv8 ekranlarında bir başka önemli proje daha olduğu ortaya çıkmıştı.

Engin Öztürk'ün son dönemde televizyon dizileri konusunda tv8 yapımlarını tercih etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Oyuncu önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olmuştu. Ardından da geçen sezon İrem Helvacıoğlu ile birlikte Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizide yer aldı.

Peki Sıfırıncı Gün dizisinin hikayesi ne ve kimler rol alacak?

Basına yansıyan çeşitli bilgiler bulunuyor. Öncelikle polisiye bir dizi izleyeceksiniz.

Atasoy Koç tarafından senaryosu yazılan dizide Engin Öztürk izleyicileri çok etkileyecek bir polis karakteri ile yer alacak. Henüz kiminle partner olacağı netleşmese bile çok önemli isimlerle görüşmeler yapıldığına yönelik bilgiler bulunuyor.

Engin Öztürk, yeniden ekrana tv8'de yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün isimli projeyle dönüş yapacak. Oyuncunun son 3 dizi projesi için de aynı kanalın işlerini tercih etmesi dikkat çeken bir detay oldu.

BAŞROL OYUNCULARI BELLİ OLDU

Sıfırıncı Gün isimli dizide Berk Cankat ile Yiğit Özşener gibi iki önemli oyuncunun da yine başrolde yer alacağı gelen haberler arasında bulunuyor. Başrolde yer alan 3 önemli erkek oyuncunun yanında kadın oyuncular da merakla bekleniyor.

Yan karakterlerde ise Uğur Uzunel, Ahmet Pınar ve Naz Çağla Irmak ile anlaşma sağlandığı da belirtiliyor. Hikayesinin çok etkileyici olması beklenen dizi için yoğun bir ön hazırlık yapılıyor.

Bütçe konusunda tv8'in her türlü desteği sağlayacağı dizi için yurt dışında da çekimlerin yapılması bekleniyor.

Henüz oyuncu kadrosunun netleşmesi için yapılan çalışmalar neticelenmedi. Bu süreç tamamlandıktan sonra Ekim ayı içinde ekibin bir araya gelmesi ve çekimlere başlanması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)