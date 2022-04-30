Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı Esecek - Haberler

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Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı Esecek

Snob Magazin - Magazin
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Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı Esecek

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla son dönemin en başarılı isimlerinden olan Ekin Uzunlar, 5 Mayıs akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalılarla buluşacak.

BURSA (Snob Magazin) - Kemençeyi konuşturan adam olarak tanınan Karadeniz müziğinin yeni yıldızı Ekin Uzunlar, Bursa'daki ilk açıkhava konserinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu Organizasyon tarafından 5 Mayıs akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konsere hazırlanan Uzunlar, heyecanını dile getirdi. Uzunlar, "Bursalı dinleyenlerimle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Gelin Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu hep birlikte coşturalım" dedi.

5 Mayıs'taki konser Demirağ Sigorta, Selin İstanbullu, Maydanoz Döner, İdea Textile Workshop, She Novias Moda, Adil Şengül Kereste, Ahmetcan Bebe, Ümit Mobilya, Aquanet Su Arıtma Sistemleri, Öz-Ay Tarım Market, Şerafettin Gümülcine Kahvesi, Radyo Bu, Radyo Türk katkılarıyla gerçekleşecek.

Snob Magazin / Magazin

Açıkhava Tiyatrosu, Karadeniz, Bursa, Mayıs, Magazin, Haberler

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