Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2016 yapımı sevilen animasyon filmi Zootropolis: Hayvanlar Şehrinin devamında bir kez daha tilki Nick Wilde karakterine sesiyle hayat verecek. Uzun bir aradan sonra yeniden dublaj stüdyosuna giren Yılmaz, Zootropolis 2 için hayranlarını sevindirdi.

2016 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük ilgi gören Zootropolis: Hayvanlar Şehri (orijinal adıyla Zootopia) adlı animasyon filminde, Türkçe dublajda baş karakterlerden biri olan tilki Nick Wilde'ı seslendiren Cem Yılmaz, aradan geçen dokuz yılın ardından aynı rolle Zootropolis 2 için stüdyoya geri döndü.

Devam filmi, tıpkı ilki gibi Türkçe seslendirmeli olarak da sinemaseverlerle buluşacak. Cem Yılmaz'ın karaktere kattığı mizahi üslup, ilk filmde olduğu gibi devam filminde de merakla bekleniyor.

GÖSTERİM TARİHİ BELLİ OLDU

Disney imzalı yapım, 28 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'de ve dünya genelinde vizyona girecek. Filmde ilk filmden tanınan karakterler Judy Hopps ve Nick Wilde, bu kez daha önce Zootropolis'te hiç karşılaşmadıkları gizemli bir yılan olayıyla karşı karşıya kalıyor.