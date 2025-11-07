Haberler

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu
Güncelleme:
Cem Yılmaz, 2016 yapımı Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmindeki unutulmaz dublaj performansının ardından, dokuz yıl sonra aynı karakterle geri dönüyor. Ünlü komedyen, Zootropolis 2'de tilki Nick Wilde'ı bir kez daha seslendirecek. Film, 28 Kasım 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

  • Cem Yılmaz, Zootropolis 2 filminde tilki Nick Wilde karakterini seslendirecek.
  • Zootropolis 2, 28 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek.
  • Cem Yılmaz, aynı karakteri 9 yıl sonra tekrar seslendiriyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2016 yapımı sevilen animasyon filmi Zootropolis: Hayvanlar Şehrinin devamında bir kez daha tilki Nick Wilde karakterine sesiyle hayat verecek. Uzun bir aradan sonra yeniden dublaj stüdyosuna giren Yılmaz, Zootropolis 2 için hayranlarını sevindirdi.

9 yıl sonra aynı karakter! Cem Yılmaz geri döndü

2016 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük ilgi gören Zootropolis: Hayvanlar Şehri (orijinal adıyla Zootopia) adlı animasyon filminde, Türkçe dublajda baş karakterlerden biri olan tilki Nick Wilde'ı seslendiren Cem Yılmaz, aradan geçen dokuz yılın ardından aynı rolle Zootropolis 2 için stüdyoya geri döndü.

Devam filmi, tıpkı ilki gibi Türkçe seslendirmeli olarak da sinemaseverlerle buluşacak. Cem Yılmaz'ın karaktere kattığı mizahi üslup, ilk filmde olduğu gibi devam filminde de merakla bekleniyor.

GÖSTERİM TARİHİ BELLİ OLDU

Disney imzalı yapım, 28 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'de ve dünya genelinde vizyona girecek. Filmde ilk filmden tanınan karakterler Judy Hopps ve Nick Wilde, bu kez daha önce Zootropolis'te hiç karşılaşmadıkları gizemli bir yılan olayıyla karşı karşıya kalıyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

sevimsiz arsız herif

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Adamın tek sermayesi sevimli olması 30 yıldır toplumdan onun için ilgi görmeye devam ediyor gösterileri kapalı gişe diyeceksin ki ben çok kıskanıyorum çok gıcık oluyorum o zaman uyar

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
