8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ezel dizisiyle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde kadınlarla gerginlik yaşamıştı. Bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunan Bayraktar, tepki çekince de zafer ve bozkurt işareti yaparak karşılık vermişti. Son olarak yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

  • Ufuk Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde kadınlarla tartışma yaşadı ve polis müdahalesi gerekti.
  • Bayraktar'ın yürüyüşte zafer ve bozkurt işareti yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
  • Bayraktar, polis tarafından uzaklaştırılırken 'Bunu (bozkurt işareti) yapınca sorun, bunu (zafer işareti) yapınca iyi' dedi.

"Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Yürüyüşe katılan kadınlarla tartışma yaşayan Bayraktar'ın davranışları alanda tepki topladı.

YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK YAŞANDI

İddiaya göre Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Oyuncunun bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunduğu öne sürülürken, olay sırasında sarhoş olduğu da iddia edildi. Çevrede bulunanların tepkisi üzerine polis ekipleri duruma müdahale etti.

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEPKİLERE İŞARETLE KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde Bayraktar'ın alandaki tepkilere zafer ve bozkurt işareti yaparak karşılık verdiği görüldü. Oyuncunun tavırları alanda bulunan birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Byraktar'ın polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı sırada kamerala "Bunu (bozkurt işareti) yapınca sorun, bunu (zafer işareti) yapınca iyi" dediği görüldü.

