8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Güncelleme:
Dünyaca ünlü model Jasmine Tookes, eşi Juan David Borrero ile ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. New York'taki Victoria's Secret defilesinde hamile haliyle podyuma çıkan Tookes, büyüyen karnını gururla sergiledi. Ünlü modelin bu kez bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Dünyaca ünlü süper model Jasmine Tookes, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 2 yaşında Mia Victoria adından bir kızı olan olan Tookes, eşi Juan David Borrero ile birlikte Temmuz 2025'te ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

NEW YORK PODYUMUNDA KARNINI GURURLA SERGİLEMİŞTİ

8 buçuk aylık hamile olan ünlü model, dün akşam New York'un Brooklyn semtinde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkarak izleyicileri büyülemişti. Defilenin açılışını yapan Tookes, büyüyen karnını gururla sergilemişti.

Klasik Victoria's Secret tarzında altın renkli melek kanatları ve ışık detaylı kostümüyle yürüyen Tookes, salondaki tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ağ dokulu, vücudu saran tek parça kıyafetiyle zarafetini gözler önüne sermiş, podyumda kısa bir an durup karnını elleriyle tutarak duygusal bir poz vermişti.

DOĞAL GÖRÜNÜMÜYLE BÜYÜLEDi

Makyajında doğal tonlar tercih eden Tookes, sade bir dudak ve göz makyajı kullanmıştı. Saçlarını ortadan ayırıp açık bırakan modelin dalgalı saçları rüzgârla birlikte podyuma zarif bir hareket kattı.

BU KEZ BİR ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Ünlü modelin bu kez bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Tookes, bu mutlu haberi yaz aylarında hamilelik pozlarını paylaştığı Instagram gönderisiyle duyurmuştu.

"İKİNCİ HAMİLELİK BENİ ŞAŞIRTTI" DEMİŞTİ

Vogue dergisine konuşan Tookes, ikinci hamileliğinin kendisini şaşırttığını belirtmişti: Ben planlı bir insanım. Eşimle her zaman ikinci bir çocuk istiyorduk ama bunun için doğru zamanı bekledik. Seyahatlerimiz azaldığında bunun olacağına karar verdik.

Yeni bebekle birlikte Tookes ve Borrero çifti, dört kişilik bir aile olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
