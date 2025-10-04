İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar itirafı: Hep beni düşünür

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir mekân açılışında sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, hem özel hayatına hem de sahne temposuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Röportajın başında keyifli bir ruh haliyle konuşan Tatlıses, "Hayat çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel. Ben süperim, süperim, süperim" sözleriyle enerjisini ortaya koydu.

"KAPIŞ KAPIŞ GİDİYORUM"

Özel hayatı sorulan Tatlıses, kendine has esprili tavrıyla "Kapış kapış gidiyorum." sözleriyle cevap verdi. Bu yanıt basın mensuplarını güldürürken, sanatçının özgüvenini de bir kez daha ortaya koydu.

"MAĞARADAN GELEN BÖYLE OLUR"

Ünlü şarkıcı, giyim tarzı ve marka tercihlerine dair yöneltilen sorulara, "Mağaradan gelen böyle olur, marka düşkünü olur." diyerek cevap verdi. Tatlıses, kıyafetlerinin ve takılarının markalı olduğunun altını çizerken, kolundaki bandajın da Hülya Avşar tarafından alındığını belirterek, "Hülya Avşar'a teşekkür ederim, hep beni düşünür." dedi.

Röportajın sonunda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü hakkında da konuşan Tatlıses, üzüntüsünü dile getirerek, "Mekânı cennet olsun. İntihar ettiğini zannetmiyorum, dengesini kaybetmiş olabilir." dedi.