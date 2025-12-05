Ordu'da çekilen film, enkaz altından çıkarılıp vizyona girdi

2022 yılında Ordu'da çekilen polisiye-gerilim türündeki "72." isimli sinema filmi, 6 Şubat depreminde enkaz altında kalan görüntülerinin büyük bölümü kurtarılarak bugün Türkiye genelinde yüzün üzerinde sinemada vizyona girdi.

Yapımcı Hamza Alp, ortak yapımcı Mehmet Elçioğlu'nun deprem sırasında Adıyaman'da olduğunu, filmin hard disklerinin de evle birlikte çöktüğünü söyledi. Verilerin yalnızca yüzde 70'inin kurtarıldığını belirten Alp, "Kurguda dört ay çalışarak bu filmi enkazdan yeniden oluşturduk" dedi.

Çekimlerin ilk gününde yaşanan kriz nedeniyle başrol oyuncusunu değiştirdiklerini belirten Alp, bu aşamada Funda Dönmez'in kadroya dahil edildiğini aktardı.

Alp, filmin sürpriz sahneleri ve akıcı kurgusuyla izleyiciyi sürekli tetikte tutan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

"72." isimli sinema filmi, üç yıllık sürecin ardından bugün itibarıyla Türkiye genelinde gösterime girdi. - ORDU