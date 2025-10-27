Haberler

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Türk müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, konser maratonunun ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sanatçı, küvette çekilen fotoğrafına "Makyajımı sileyim derken küvete düşüverdim" notunu ekleyerek dikkat çekti.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, zaman zaman yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturuyor. "Ben Sana Vurgunum", "Melankoli" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı, bu kez cesur bir pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Arka arkaya verdiği iki konserin ardından dinlenmek için evine dönen Duru, küvette çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Gönderisine mizahi bir not ekleyen sanatçı, "Makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞDI

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri yorumlarda Duru'nun neşesine ve formuna hayran kaldı. "Her zamanki gibi ışıl ışıl", "Zamana meydan okuyan kadın", "Bu enerjiyi nereden buluyorsun?" gibi yorumlar dikkat çekti.

