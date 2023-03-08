60 yaşındaki Seda Sayan, bacaklarını 'Barbie Bebek' uygulamasıyla inceltti

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Seda Sayan, son olarak "Barbie Bebek" uygulaması ile bacaklarını incelttirdi. Sayan, işlemin ardından süper mini şortuyla kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yüzüne birçok kez estetik yaptıran şarkıcı, bu sefer de bacaklarına işlem yaptırdı.

BACAKLARINI İNCELTTİ

38 cm incelen ve zayıflayan Seda Sayan, bacakları için "Barbie Bebek" uygulaması yaptırdı. Oldukça ince görünen şarkıcı, işlemlerin ardından yeşil süper mini şortuyla kamera karşısına geçerek yaptırdığı işlemleri anlattı. 60 yaşındaki Sayan, daha önce yüzüne ip askı işlemi yaptırmış.