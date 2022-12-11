6 yaşındaki kızın evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs ünlü şarkıcıyı çıldırttı: Hepiniz potansiyel suçlusunuz

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasını Aleyna Tilki üzerinden savunan bir paylaşım, ünlü şarkıcıyı çılgına çevirdi. Paylaşıma adeta ateş püsküren Tilki, "15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz. O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikayesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açacağım" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi evlendirdiği ve H.K.G'nin evlendirildiği şahıs tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiası Türkiye'de infial yarattı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen konuyla ilgili pek çok vatandaş da düşüncelerini dile getirdi.

ALEYNA TİLKİ'Yİ ÇILGINA ÇEVİREN PAYLAŞIM

Yapılan bir paylaşım ise Aleyna Tilki'yi çok sinirlendirdi. Söz konusu paylaşımda, "15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafız evlenip yuva kurunca çocuk" ifadeleri kullanıldı.

"HEPİNİZ POTANSİYEL SUÇLUSUNUZ"

Tilki, "15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz… O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikayesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açacağım" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI BUNU SAVUNANLAR ALMALI"

Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "6 yaşında bir çocuğun tecavüzünü savunmanın dinle, siyasetle, eğitimsizlikle bile direkt bir ilgisi olamaz! Bu sapıklık ve saf kötülüktür. Açıklaması yoktur… En ağır cezayı bunu savunanlar da almalı!" ifadelerini kullandı.