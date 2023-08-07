6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması Başvuruları Başladı

Sinema ve dizi dünyasına oyuncu olarak yeni yüzler kazandırmayı hedefleyen 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması için yüzlerce genç başvuru yaptı. Yarışmanın finali 5 Eylül gecesi Wow İstanbul Hotel'de düzenlenecek ve ödül olarak oyunculuk eğitimi verilecek.

Sinema ve dizi dünyasına oyuncu olarak yeni yüzler kazandırmayı hedefleyerek düzenlenen "6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması" için yüzlerce genç başvuru yaptı.

Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, kırmızı halı röportajlarını Şeniz Ulusoy'un yapacağı yarışmanın finali 5 Eylül gecesi Wow İstanbul Hotel'de düzenlenecek.

Ödülü eğitim olan tek yarışma olarak dikkat çeken "6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması" nın jüri koltuğunda bu yıl yine sektöre adlarını altın harflerle yazdıran önemli isimler yer alıyor.

Müjdat Gezen, Tamer Yiğit, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Nevra Serezli, Serdar Gökhan, Menekşe Kankavi, Petek Dinçöz, Opr. Dr. Cengizhan Ekizceli, Tümay Özokur, Nefise Karatay, Veda Ada, Av. Kasım Aksoy'un jüri olarak görev yapacağı gecede ayrıca Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ile tiyatro dünyasının duayenlerinden Nevra Serezli ve gazeteci Yaşar Şenyüz gecede Meslek Onur Ödülü alırken, Tamer Karadağlı'nın başrolünü oynadığı "Serhat" dizisi de ödüllendirilecek..

Ödül oyunculuk eğitimi...

Bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmanın ilk yılından beri dereceye girenlere ödül olarak oyunculuk eğitimi veriliyor. Ödülü eğitim olan tek yarışma olan "6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nda bu yıl da dereceye giren ilk üç yarışmacılar Müjdat Gezen sanat Merkezi'nde altı aylık oyunculuk eğitimi alacaklar.