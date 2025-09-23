3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

İlk evliliğini 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile yapan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında baba olmuş, oğlu Ali'nin doğumuyla birlikte aile hayatıyla da gündeme gelmişti. Ancak çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı ve Mayıs 2022'de tek celsede boşandılar.

Boşanmanın ardından adı dönem dönem rol arkadaşı Birce Akalay ile anılan oyuncu, aşk hayatına dair söylentilere 2023 yılının ilk günü nokta koydu. O gün yaptığı Instagram paylaşımıyla, Natali Yarcan ile bir ilişki yaşadığını resmen duyurdu.

Çift, ilişkilerinin başlarında göz önünde olmayı tercih etmedi. Hatta ilk kez birlikte görüntülendiklerinde Yarcan'ın yüzünü gizlemeye çalışması, dikkat çekmişti. Zamanla ilişkilerini daha rahat paylaşan ikili, dün akşam mutlu sona ulaştı.

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, dün akşam nikâh masasına oturdu. Ünlü oyuncu, evlilik haberini kendi sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu bir paylaşımla duyurdu. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenen ve bu evliliğini 2022'de sonlandıran İbrahim Çelikkol, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü oyuncu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan'la nikâh masasına oturdu.