3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sağ kurtulan Ceyhun Fersoy'dan duygusal paylaşım: Üzüntümü tarif edemiyorum

3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında sağ kurtulan oyuncu Ceyhun Fersoy, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan oyuncu, "Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum. Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çaprttı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür olay yerinde hayatını kaybederken Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten yaralı kurtuldu. Deveci, uçak ambulansla getirildiği İstanbul'da ameliyat edildi. Fersoy da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Fersoy'un paylaşımı yürekleri burktu.

"3 ARKADAŞIMI KAYBETTİK, ÜZÜNTÜMÜ TARİF EDEMEM"

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından son halini paylaşarak şu notu düştü: "Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. 3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

NE OLDU?

Çorum'da Baş Belası adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuların bulunduğu A.B. yönetimindeki minibüs, önünde seyir halinde olan H.A.K.'nin kullandığı tıra çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü A.B. (28) ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada minibüs sürücüsü A.B.'nin süratli olduğu belirlendi. Tır şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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