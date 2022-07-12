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3 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeği Kurt Efe'yi kucağına alan Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen babalık pozlarını paylaştı. Baba ve oğlun pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğiniz nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, oğluyla pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.

OĞLUYLA POZ VERDİ

İlk kez baba olma heyecanını yaşayan 38 yaşındaki oyuncudan oğluyla ilk fotoğraflar geldi. Başak Dizer, Instagram hesabından eşinin oğluyla 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları paylaştı. Baba ve oğlun pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı, "Babalık yakıştı" yorumunu yaptı.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun pozları...

3 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla poz verdi

3 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Instagram Magazin Haberler

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