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25 gün önce hayatını kaybetmişti! Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

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Yeşilçam'ın efsanevi ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybetmişti. Cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli yasal prosedürler tamamlandı. Kızı Anjelik'in isteği doğrultusunda, Ahu Tuğba'nın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayatını kaybetmiş, vefatını, yakın arkadaşı Nuri Alço duyurmuştu. Uzun süredir ileri seviye astımla mücadele eden Tuğba, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği trafik kazası sonrası 8 saat süren bir operasyon geçirmiş ve 3 hafta yoğun bakımda kalmıştı.

VASİYET BIRAKMIŞTI

Sanatçının yıllar önce hazırladığı vasiyetinde organ bağışında bulunduğunu açıklayıp, ölümden korkmadığını ve en büyük kaygısının kızıyla olan ilişkisi olduğunu belirtmişti. Tuğba, "Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum'da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum'a geldi. Beni Bodrum'da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir'den İstanbul'a giderken yolumu İzmir'den Bodrum'a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi." ifadelerini kullandı.

25 gün önce hayatını kaybetmişti! Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Ahu Tuğba'nın otopsi işlemleri nedeniyle bu süreç gecikmişti. Kızı Anjelik Calvin, annesinin cenaze tarihinin bu Cuma akşamı kesinleşeceğini sosyal medya üzerinden duyurdu ve annesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini belirtti. Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabında "Aşkımın cenaze saati, günü kesinleşmedi. Bu hafta sonuna yetiştirmek istedim, cuma gününe yetiştiremedim Allah affetsin ama bu cuma akşamı Türkiye'deyiz. Aynı uçakla geliyorum. Yer ve saat kesinleşince muhakkak bildireceğim" açıklamasında bulundu.

25 gün önce hayatını kaybetmişti! Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

Teşvikiye Ahu Tuğba 3-sayfa Magazin Türkiye Sanat Yaşam

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