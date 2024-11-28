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"24 saatte evlenebilirim" diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var

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15 yıl önce Eren Talu'dan boşanan Defne Samyeli, kendisini aşka kapatmadığını belirterek "Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak doğru insan karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim" dedi.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Defne Samyeli, katıldığı davette aşk ve evlilik konusunda iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti.

"24 SAATTE BİLE EVLENEBİLİRİM"

"Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım" diyen ünlü isim, doğru kişi karşısına çıkması halinde 24 saatte bile evlenebileceğini belirterek "Evlenebilirim tabii, evlenmek için doğru insan çıkarsa tabii evet. Neden olmasın? Bekar hayatımda da çok mutluyum boşanalı on beş yıl oldu. Ben de onlar için evlenilecek insan olmayabilirim. Aile kurmayı herkesle istemiyorsunuz, herkes de sizinle istemiyor. O başka uyum gerektiriyor. Kimine aşık olursunuz ama aile olmayı düşünmezsiniz. Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak doğru insan karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim" ifadelerine yer verdi.

'24 saatte evlenebilirim' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Defne Samyeli ile iş insanı Necmettin Karabacak, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Ancak çıkışta farklı araçlara binerek mekandan ayrı ayrı ayrılmayı tercih ettiler. Defne Samyeli, hızlı adımlarla aracına yönelirken basın mensuplarının, "Necmettin Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu yanıtsız bırakıp sadece "İyi akşamlar" demekle yetindi. Hemen ardından mekandan çıkan Necmettin Karabacak ise, gazetecilerin, "Defne Hanım ile beraber olduğunuz söyleniyor, siz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Defne benim çok yakın arkadaşım. Keşke Defne Samyeli gibi bir kadınla beraber olsam. Bence Türkiye'nin en güzel kadını ama maalesef öyle bir şey yok." şeklinde açıklama yaptı. İkilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Defne Samyeli, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor;

'24 saatte evlenebilirim' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var

'24 saatte evlenebilirim' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var

'24 saatte evlenebilirim' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

bu kadın bambaşka bir şey süt gibi

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ben kabul ederim tek kriterim var sabaha kadar saplarim

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