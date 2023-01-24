21. YÜZYILIN EN İYİ 20 ŞARKICISI BELLİ OLDU!
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İngiltere'de yayın yapan The Times, 21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını seçti.
İşte 21. yüzyılın en iyi 20 şarkısı...
20. ED SHEERAN
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19. HARRY STYLES
18. LILY ALLEN
17. LIZZO
16. OLIVIA RODRIGO
15. KELLY CLARKSON
14. TAYLOR SWIFT
13. BRUNO MARS
12. FLORENCE WELCH + THE MACHINE
11. RIHANNA
10. KENDRICK LAMAR
9. BILLIE EILISH
8. LADY GAGA
7. FRANK OCEAN
6. LANA DEL REY
5. WEYES BLOOD
4. SAM SMITH
3. BEYONCE
2. ADELE
1. AMY WINEHOUSE
Kaynak: Magazinkolik / Magazin