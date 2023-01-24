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21. YÜZYILIN EN İYİ 20 ŞARKICISI BELLİ OLDU!

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21. YÜZYILIN EN İYİ 20 ŞARKICISI BELLİ OLDU!

İngiltere'de yayın yapan The Times, 21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını seçti.

The Times'ın açıkladığı listede kadın şarkıcıların çoğunlukta olması ise dikkat çekti.

İşte 21. yüzyılın en iyi 20 şarkısı...

<p><strong>20. ED SHEERAN</strong> </p>

20. ED SHEERAN

<p><strong>19. HARRY STYLES</strong> </p><p id=

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19. HARRY STYLES

<p><strong>18. LILY ALLEN</strong> </p>

18. LILY ALLEN

<p><strong>17. LIZZO</strong> </p>

17. LIZZO

<p><strong>16. OLIVIA RODRIGO</strong> </p>

16. OLIVIA RODRIGO

<p><strong>15. KELLY CLARKSON</strong> </p>

15. KELLY CLARKSON

<p><strong>14. TAYLOR SWIFT</strong> </p>

14. TAYLOR SWIFT

<p><strong>13. BRUNO MARS</strong> </p>

13. BRUNO MARS

<p><strong>12. FLORENCE WELCH + THE MACHINE</strong> </p>

12. FLORENCE WELCH + THE MACHINE

<p><strong>11. RIHANNA</strong> </p>

11. RIHANNA

<p><strong>10. KENDRICK LAMAR</strong> </p>

10. KENDRICK LAMAR

<p><strong>9. BILLIE EILISH</strong> </p>

9. BILLIE EILISH

<p><strong>8. LADY GAGA</strong> </p>

8. LADY GAGA

<p><strong>7. FRANK OCEAN</strong> </p>

7. FRANK OCEAN

<p><strong>6. LANA DEL REY</strong> </p>

6. LANA DEL REY

<p><strong>5. WEYES BLOOD</strong> </p>

5. WEYES BLOOD

<p><strong>4. SAM SMITH</strong> </p>

4. SAM SMITH

<p><strong>3. BEYONCE</strong> </p>

3. BEYONCE

<p><strong>2. ADELE</strong> </p>

2. ADELE

<p><strong>1. AMY WINEHOUSE</strong> </p>

1. AMY WINEHOUSE
Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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