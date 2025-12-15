2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'in bitmesine sayılı günler kala Hadise'den beklenen "kapanış" videosu geldi.

Ünlü şarkıcı, 'Güle güle 2025' notuyla paylaştığı videoda arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle sergilediği kıvrak dansıyla kısa sürede gündem oldu.

Yıl boyunca şarkıları ve magazin haberleriyle sıkça adından söz ettiren Hadise, bu video ile de dikkatleri üzerine çekti.

Takipçileri ise paylaşıma "Bu özgüven başka bir seviye" yorumlarıyla karşılık verdi.