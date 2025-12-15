Haberler

2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

Güncelleme:
2025'in bitmesine sayılı günler kala Hadise'den beklenen "veda" videosu geldi. Ünlü şarkıcının 'Güle güle 2025' notuyla paylaştığı videoda, arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle sergilediği kıvrak dans kısa sürede çok konuşuldu.

2025'in bitmesine sayılı günler kala Hadise'den beklenen "kapanış" videosu geldi.

2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

Ünlü şarkıcı, 'Güle güle 2025' notuyla paylaştığı videoda arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle sergilediği kıvrak dansıyla kısa sürede gündem oldu.

2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

Yıl boyunca şarkıları ve magazin haberleriyle sıkça adından söz ettiren Hadise, bu video ile de dikkatleri üzerine çekti.

Takipçileri ise paylaşıma "Bu özgüven başka bir seviye" yorumlarıyla karşılık verdi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Hadise açıkgöt

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sanatçı müsvettesi yahudi uşağı..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Parası Olana Kaşar Omayana Yaşar Tarzı...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

