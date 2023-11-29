2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıların listesini açıklandı. Listeye göre en çok dinlenen şarkı Simge'nin Aşkın Olayım olurken en çok dinlenen sanatçı da Semicenk oldu.

2023'ün çok dinlenen sanatçısı belli oldu! Semicenk zirveye yerleşti

Her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini açıklayan Spotify, 2023 verilerini açıkladı. Listede Semicenk ve Aşkın Olayım şarkısıyla Simge listenin başında yer aldı.

AŞKIN OLAYIM ZİRVEDE

Açıklanan listede 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı Icardi'nin söylemesiyle Galatasaray taraftarının gündemden düşürmediği Simge'nin Aşkın Olayım oldu. Reynmen ve Semicenk'in düet yaptığı Yana Yana şarkısı 2'nci sırada,Remix - Lvbel C5 ile Güneş'in NKBİ X Yapamam şarkısı 3'üncü sırada, Blok 3'ün Affetmem'i 4'üncü sırada, Semicenk ve Doğu Swag'ın Pişman Değilim'i ise 5. sırada yer aldı.

Icardi ve Simge

EN ÇOK SEMİCENK DİNLENDİ

2023 yılında en çok dinlenen sanatçı listesinin başını ise popüler şarkıcı Semicenk çekti. Listenin devamında UZI, Sezen Aksu, Motive, Lvbel C5, BLOK 3, Çakal, Mabel Matiz, Emir Can İğrek ve Ezhel yer aldı.

Semicenk