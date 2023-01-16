2 yıldır evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu Jack Nicholson herkesi endişelendiriyor

12 Oscar ödüllü 85 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinde dışarı çıkmadığı ileri sürüldü. Arkadaşları bir yıldır hiç bir yerde görülmeyen ve zamanının büyük bölümünü evinde geçiren oyuncunun tek başından öleceğinden korkuyor.

70 filmde rol alıp 12 Oscar ödülüne layık görülen efsane oyuncu Jack Nicholson'ın 2021'den bu yana evinden çıkmadığı ve akıl sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü.

TEK BAŞINA ÖLECEĞİNDEN KORKULUYOR

Yakın kaynaklar, aktörün gerçekler ile yüzleşmek istemediğini söyledi. Radar Online sitesi, Jack Nicholson'ın arkadaşı Marlon Brando gibi tek başına öleceğinden korkuyor.

İNSANLAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Radar, insanların evini bir kale gibi kullanan aktörün en azından dışarı çıkıp sağlık sorunu olmadığını açıklamasını istediğini yazdı. Kaynaklar, Jack'in sadece kendisini ziyarete gelen çocukları ile görüştüğünü, çocuklarının haricinde hiç kimse ile görüşmediğini söyledi.

EN SON 2021'DE BASKETBOL MAÇINDA GÖRÜLDÜ

Jack, en son 2021 yılının ekim ayında kendisi gibi aktör olan oğlu ile Los Angeles Lakers takımının oynadığı basket maçında görüntülendi.