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2 yıldır evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu Jack Nicholson herkesi endişelendiriyor

Magazin Haberleri

12 Oscar ödüllü 85 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinde dışarı çıkmadığı ileri sürüldü. Arkadaşları bir yıldır hiç bir yerde görülmeyen ve zamanının büyük bölümünü evinde geçiren oyuncunun tek başından öleceğinden korkuyor.

70 filmde rol alıp 12 Oscar ödülüne layık görülen efsane oyuncu Jack Nicholson'ın 2021'den bu yana evinden çıkmadığı ve akıl sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü.

Yakın kaynaklar, aktörün gerçekler ile yüzleşmek istemediğini söyledi. Radar Online sitesi, Jack Nicholson'ın arkadaşı Marlon Brando gibi tek başına öleceğinden korkuyor.

2 yıldır evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu Jack Nicholson herkesi endişelendiriyor

Radar, insanların evini bir kale gibi kullanan aktörün en azından dışarı çıkıp sağlık sorunu olmadığını açıklamasını istediğini yazdı. Kaynaklar, Jack'in sadece kendisini ziyarete gelen çocukları ile görüştüğünü, çocuklarının haricinde hiç kimse ile görüşmediğini söyledi.

2 yıldır evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu Jack Nicholson herkesi endişelendiriyor

Jack, en son 2021 yılının ekim ayında kendisi gibi aktör olan oğlu ile Los Angeles Lakers takımının oynadığı basket maçında görüntülendi.

2 yıldır evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu Jack Nicholson herkesi endişelendiriyor

2 yıldır evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu Jack Nicholson herkesi endişelendiriyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Jack Nicholson Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Başka Murat:

Bırakın adam son anlarını yaşasın. Yaşlanarak ölecek olan her insanın, artık kendisini etrafından ki kalabalıklara rağmen yalnız hissedeceği bir an gelecektir. İnsan yalnız doğar ve yalnız ölür. Çıplak gelir çıplak gider. Başka boyuta sadece içindeki "Ben" bilinci geçer.

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