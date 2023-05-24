2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı. Levent'te görüntülenen oyuncu, "Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin" dedi.

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi birçok başarılı projede yer alan Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta 5 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan çiftten Ezgi Mola, Levent'teki menajerlik ofisine girerken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, hamilelik müjdesi verdi.

"HAMİLEYİM, CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Magazin Sonic tarafından görüntülenen ve basın mensuplarının "Bebek bekliyor musunuz?" sorusuna cevap vererek "Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin" diyen oyuncu, hamileliğin başında olduğunu ve cinsiyeti henüz bilmediğini söyledi. Ailelerinin hamilelik müjdesini bildiğini ve eşinin çok mutlu olduğunu belirten Mola, "Arkadaşlarımız da sizin sayenizde öğrenecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebek beklediği iddia edilmiş ancak Aksakallı iddiayı yalanlayarak "Zamanı gelince" demişti.