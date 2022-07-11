2 aydır yoğun bakımda olan Killa Hakan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmış, virüs sonrası bağışıklık sistemi çöken rapçi, 2 ay önce rahatsızlanarak Almanya'da bir hastaneye kaldırılmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Daha önce Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran rap müzik şarkıcısı Massaka, ünlü rapçinin hastane odasından fotoğrafını paylaşarak, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" dedi.