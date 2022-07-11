2 aydır yoğun bakımda olan Killa Hakan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Koronavirüs sonrası bağışık sistemi çöken ve 2 ay önce rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Rap müzik şarkıcısı Massaka, Killa Hakan'ın hastaneden fotoğrafını paylaşarak "Her şey yolunda" dedi.
Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmış, virüs sonrası bağışıklık sistemi çöken rapçi, 2 ay önce rahatsızlanarak Almanya'da bir hastaneye kaldırılmıştı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Daha önce Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran rap müzik şarkıcısı Massaka, ünlü rapçinin hastane odasından fotoğrafını paylaşarak, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" dedi.