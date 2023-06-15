2,5 yıllık evlilik bitiyor! Kutsi'nin eşi psikolojik şiddet iddiasıyla boşanma davası açtı

2021 yılında yer aldığı Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi, boşanıyor. 3 Temmuz'da boşanacak olan çiftten Ülker, dava dilekçesinde Kutsi'den psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü.

19 Haziran'da yeni filmi Üvey Anne ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kutsi, özel hayatıyla gündeme geldi. 2021 yılında Gaziantep'te çekilen Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi'nin evliliğinde kriz meydana geldi.

3 TEMMUZ'DA BOŞANIYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evliliğini gözlerden uzak yaşayan Sibel Ülker, geçtiğimiz günlerde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla Kutsi'ye boşanma davası açtı. Dava 3 Temmuz'da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından yaptığı kadına şiddet temalı paylaşımla konuşulan ancak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten Sibel Ülker, dava dilekçesinde 2,5 yıllık evliliğinde psikolojik şiddet başta olmak üzere birçok iddia sundu. Kutsi'nin geçtiğimiz günlerde de eşi evde yokken tüm eşyalarını alarak ayrıldığı da konuşulanlar arasında.

Kutsi evliliğiyle ilgili iddiaların ardından henüz bir açıklama yapmadı.