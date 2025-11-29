Haberler

19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu
Güncelleme:
Pınar Altuğ, Instagram'da 19 yaşındaki gençlik fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan'la yaş farkına yönelik eleştirilere aldırış etmediğini sık sık dile getiren oyuncunun paylaşımı, kısa sürede beğeni ve övgü yorumları aldı.

  • Pınar Altuğ, 19 yaşındayken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
  • Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 17 yıllık evlilik sürdürüyor.

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatıyla da sık sık gündem olmaya devam ediyor. Kendinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce evlenen Altuğ, yıllardır süren yaş farkı eleştirilerine aldırış etmediğini her fırsatta dile getiriyor.

"MİLLETE KALSA BİZ ÇOKTAN AYRILMIŞTIK"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evliliğine yönelik yorumlara yanıt veren Altuğ "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. İçin rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" ifadelerini kullanmıştı.

19 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu, 19 yaşındayken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp altına "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!" notunu düştü.

19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Altuğ'un gençlik karesi sosyal medyada "Çok güzel", "Her haliyle güzel", "Doğal güzellik" gibi yorumlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

yoGACIN nerde ?? :)) ayNEN deVAMMI ? :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

insan vucuduna döğme yaptırınca yılan derisi gibi algı yaratıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Olay ne?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

O ZAMAN DA GÜZELSİN ŞİMDİ DE SENİ SEVMEYEN DÜŞMANLIK EDEN KİN BESLEYEN VE ÇEKEMEYEN ÇATLASIN BOL ŞANSLAR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
