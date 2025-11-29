19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatıyla da sık sık gündem olmaya devam ediyor. Kendinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce evlenen Altuğ, yıllardır süren yaş farkı eleştirilerine aldırış etmediğini her fırsatta dile getiriyor.

"MİLLETE KALSA BİZ ÇOKTAN AYRILMIŞTIK"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evliliğine yönelik yorumlara yanıt veren Altuğ "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. İçin rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" ifadelerini kullanmıştı.

19 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu, 19 yaşındayken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp altına "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!" notunu düştü.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Altuğ'un gençlik karesi sosyal medyada "Çok güzel", "Her haliyle güzel", "Doğal güzellik" gibi yorumlarla beğeni yağmuruna tutuldu.