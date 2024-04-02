Savaş Dinçel'in doğum günü ve Baba Sahne'nin 7. yıl kutlaması gerçekleşti

Fotoğraflar ve Video; HAZIM ÖZENİR

1 Nisan 2024 Pazartesi akşamı gerçekleşen gecede aynı zamanda Baba Sahne'nin 7. yaşı da kutlandı. Şevket Çoruh'un ev sahipliği yaptığı geceye Dinçel'in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Kandemir Konduk, Nergis Çorakçı, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Janset, Oya Okar, Emrah Eren, Fatih Koyunoğlu, Cem Cücenoğlu, Melike Demirağ, Mert Asutay, Serhan Ernak, Doğaç Yıldız, Caner Güler gibi tanınmış isimler katıldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından verilen 15. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde Senan Kara Tutumluer "En İyi Kadın Oyuncu", Serkan Keskin "En İyi Erkek Oyuncu", Hakan Tabakan "En İyi Oyun Yazarı", Volkan Sarıöz ise "En İyi Oyun Yönetmeni" ödüllerine layık görüldü.

2007'de hayatını kaybeden ve Şevket Çoruh'un da aralarında olduğu birçok oyuncunun ustası olan Savaş Dinçel'in 82. doğum günü; Çoruh'un büyük emek harcayarak tamamen kendi yatırımıyla kurduğu ve "Kendimizi yetim hissetmemek için" "Baba Sahne" adını verdiği tiyatronun Savaş Dinçel Salonu'nda kutlandı.

Aynı zamanda Baba Sahne'nin 7. kuruluş yıl dönümü olan gecenin sunuculuğunu, yine Dinçel'in eski öğrencilerinden biri olan İlker Ayrık üstlendi.

Şevket Çoruh başta olmak üzere Savaş Dinçel'in eski öğrencileri ve torunları sayılan, öğrencilerinin çocukları bu yıl da sahnede bir araya geldiler.

Usta oyuncunun öğrencileri, her yıl olduğu gibi sahnede önce Savaş Dinçel'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan "Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir" şarkısını söylediler; ardından doğum günü pastası kestiler.

Dinçel için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi sırasında duygulu anlar yaşanırken, Şevket Çoruh'un konuşmasından sonra ise ödül törenine geçildi.

Gecede, usta oyuncunun vefatının ardından her yıl doğum gününde verilen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri de 15. kez sahiplerini buldu.

"Sivrisinekler" oyunundaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Senan Kara Tutumluer'in ödülünü Mutafa Alabora; "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunundaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Serkan Keskin'in ödülünü ise Günay Karacaoğlu takdim etti.

Aynı saatlerde bir başka tiyatro oyununu sahnelemekte olan Keskin'in adına ödülü, Volkan Sarıöz aldı. "Güzel Son" oyununun yazarı Hakan Tabakan'a En İyi Oyun Yazarı ödülünü Kandemir Konduk verirken, aynı oyunla En İyi Oyun Yönetmeni seçilen Volkan Sarıöz ise ödülünü Emrah Eren'in elinden aldı.