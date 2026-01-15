Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında uyuşturucu testi veren 15 ismin test sonuçları belli oldu.

15 KİŞİNİN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy Rabia Karaca'nın aralarında bulunduğu 15 kişinin kokain test sonucu pozitif çıktı.

"İMAMOĞLU'NUN YASAK AŞKI" İDDİASINI ATAN İSİM DE ARALARINDA

Test sonucu pozitif çıkan ve soruşturmada kapsamında tutuklu bulunan Rabia Karaca Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia etmişti.

"İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİDİR"

Derya Çayırgan tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesinde, "15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" diye yer almıştı.

"UÇAĞIN ARKA ODASINDA..."

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca ayrıca şunları söylemişti: "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu.

Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu. 6 numaralı fotoğraf, Ekrem'in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. 8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır.

Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır. 10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı. 14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır."

O DA GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu iddiaların ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında eski milli voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alınmıştı.