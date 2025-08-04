14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
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14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
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Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, nişan ve geleneksel kına gecesinin ardından 3 Ağustos'ta İstanbul'da evlendi. Gelini evinden bando takımıyla alan Orhonlu, tören sonrası Akbaş'la birlikte mutluluk pozları verdi.

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı ile hafızalara kazınan, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı. Genç çift, geçtiğimiz ay aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.

Nişan sonrası evlilik hazırlıklarına başlayan Akbaş ve Orhonlu, 3 Ağustos'ta dünyaevine girdi. Düğün öncesi geleneklere bağlı kalan çift, geçtiğimiz günlerde yakın dostları ve aile bireylerinin katılımıyla kına gecesi düzenlemişti.

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

Sitare Akbaş, o gece geleneksel bindallı giyerken, çiftin mutlu anlarına dair kareler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Önceki gün gerçekleşen nikah töreni öncesi damat Cengiz Orhonlu, gelini evinden bando takımı eşliğinde aldı. Geleneklere uygun yapılan bu çıkışta neşeli anlar yaşanırken, çiftin mutlu kareleri davetliler ve dostları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Düğüne sanat ve medya camiasından birçok tanınmış isim katıldı. Sitare Akbaş, şıklığı ve zarafetiyle göz doldururken, nikâh sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle paylaştı, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel, değişik bir hikaye hediye etti hayat bize. Çok mutluyuz."

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

KAMURAN AKKOR'UN TORUNU DAMAT OLDU

Cengiz Orhonlu'nun, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Kamuran Akkor'un torunu olduğu bilgisi de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu detay magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, çiftin ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşaması hayranlarından takdir toplamıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıELKATMIS HIKMET:

geçen süre içinde dini nikah yoksa 14 yıllık zina yükü var.

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Haber Yorumlarıskjkt2txjr:

adam 14 yıl sırasını beklemiş

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Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah hayırlı uğurlu olsun inşallah Allah cc

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
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